Bund der Steuerzahler kritisiert: Landeserstaufnahme in Stendal wird teurer

Stendal/Magdeburg - In Stendal entsteht in einer ehemaligen Kaserne eine neue Erstaufnahme für Asylsuchende. Der Bau wird teurer als ursprünglich angenommen. Der Steuerzahlerbund kritisiert die Planung.

Bereits im September 2023 besuchten Vertreter der Politik die Einrichtung. Noch immer wird dort gebaut. (Archivbild) © Heiko Rebsch/dpa

Die neue Landeserstaufnahme für Asylsuchende in Stendal soll ab Mai teilweise in Betrieb genommen werden - und wird am Ende deutlich teurer als angenommen.

Aktuell werde von Gesamtkosten in Höhe von 56,8 Millionen Euro ausgegangen, erklärte ein Sprecher des Finanzministeriums am Dienstag auf Nachfrage.

Die Berechnungen 2018 hatten noch Gesamtkosten in Höhe von 29,8 Millionen Euro ergeben.

Der Bund der Steuerzahler hatte am Vortag erneut die hohen Kosten und die wiederholt verzögerte Fertigstellung kritisiert.

Zudem müsse eine teure Interimslösung finanziert werden, andere Liegenschaften müssten weiterhin gemietet werden.