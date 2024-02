Dann fällt der Startschuss für die Magdeburger Firmenstaffel 2024!

Magdeburg - Auch in diesem Jahr findet in Magdeburg wieder eine der größten Laufveranstaltungen Sachsen-Anhalts statt. Jetzt steht der Termin für die Firmenstaffel fest!

Seit mehr als zehn Jahren findet in Magdeburg die Firmenstaffel statt. © Andreas Lander

Alljährlich nehmen über 500 Firmen mit mehr als 1000 Teams an der Firmenstaffel teil. Am 27. Juni können Läuferinnen und Läufer in diesem Jahr erneut im Elbauenpark für ihre Unternehmen antreten.

Der bekannte fünfmal drei Kilometer lange Staffellauf kann dann in Fünfergruppen in einer der vier verschiedenen Wertungskategorien absolviert werden: Damen, Herren, Mixed und Sprint.

Ab morgen, dem 1. März, startet die Anmeldung für die Firmenstaffel 2024, bei der vom 1. April bis 6. Juni digital und am 27. Juni vor Ort angetreten werden kann. Durch den "digitalen Lauf" haben die Teilnehmenden zehn Wochen Zeit, individuell Kilometer unabhängig vom Ort zu sammeln.

Das kostet die Teilnahme: Für 33 Euro pro Startplatz ist Euch ein digitaler Laufpass sicher. Der Preis für die Teilnahme am Firmenstaffel Event beläuft sich auf 129 Euro für ein Team bei Anmeldung. Ab April erhöht sich der Preis auf 139 Euro.