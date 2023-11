Das neue Ausflugsziel: Harzturm eröffnet in Torfhaus

Torfhaus - Der Harz ist um ein neues Ausflugsziel reicher. Ab jetzt hat der neue Harzturm in Torfhaus - der höchstgelegenen Ortschaft im Oberharz mit 812 Metern - geöffnet, allerdings erst mal nur "eingeschränkt".

Am Mittwoch eröffnete in Torfhaus der neue Harzturm. © Nico Schimmelpfennig

Auf rund 65 Metern Höhe hat man einen herrlichen Blick über die Berge und Täler des Harzer Waldes. Auch auf den Brocken, der unmittelbar in der Nähe liegt, kann man einen tollen Blick werfen.

Der Harzturm wurde seit Mai 2021 gebaut. Eigentlich war die Eröffnung für das Frühjahr 2023 geplant, leider führten verschiedene Faktoren zu Verzug, wie Geschäftsführer Hannes Mairinger nun erklärte: "Es ist mein erstes Projekt, wo eine Planung bezogen nach Wetterdaten geplant wurde. Sie können sich sicher vorstellen, dass man bei Regen keine Rutsche schweißen kann, dazu muss es trocken sein."

Dennoch wurde das Projekt jetzt feierlich eingeweiht. Mairinger freute sich, gemeinsam mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (64, SPD) den Turm eröffnen zu können.

"Die Tradition verpflichtet uns, etwas ganz Besonderes zu schaffen. Inmitten des Oberharzes erhebt sich jetzt der 65 Meter hohe Harzturm. Der Turm ist damit der höchste Turm in Holz-Stahl-Konstruktion in ganz Deutschland", so Mairinger.