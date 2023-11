DDR-Regime: Familie flüchtet mit Kinderwagen vor Verhaftung

Beim Besuch ihres Gutshofes in Goddula (Saalekreis) spricht Erika Ranscht (94) im Beisein ihrer Tochter Marietta (66) über ihre Flucht aus der Heimat wegen drohender Verhaftung und Enteignung des Anwesens durch das frühere DDR-Regime. © Anke Brod

"Ich wendete mich nicht", gibt Erika in Gegenwart ihrer zweiten Tochter Marietta (66) fast tonlos das verstörende Gefühl wieder, als sie an jenem Nachmittag nur mit Handtasche und ein paar Windeln im Kinderwagen die Heimat verließ. "Als würden wir spazieren gehen", beschreibt sie den äußeren Anschein.

Hätten seinerzeit nämlich etwa ein Staatsfunktionär oder ein Spitzel von dieser Aktion Wind bekommen, wären Achim und auch ihr Vater Kurt Gürtzsch (damals 51) als "Wirtschaftssaboteure" im Knast gelandet.



Während Erika mit ihrer jungen Familie in Richtung Saalefähre floh, machten sich Vater Kurt und Mutter Erna (damals 42) ihrerseits nach Bad Dürrenberg auf. Mit der Straßenbahn ging es für beide Eltern danach weiter nach Merseburg, um schließlich per Taxi im sicheren West-Berlin zu landen.

"Wir selbst stießen in der Nacht hinzu", erinnert sich Erika an den dramatischen Verlauf. Nach ihrer nachmittäglichen Flucht vom Hof in Goddula hatten sie zunächst in der Wohnung des Taxifahrers Zuflucht gefunden.