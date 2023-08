27.08.2023 13:20 Demos in Sachsen-Anhalt: Teilnehmerzahlen gesunken!

Laut dem Innenministerium sollen in den Sommerwochen weniger Menschen an Demonstrationen in Sachsen-Anhalt teilgenommen haben.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt haben sich in den Sommerwochen deutlich weniger Menschen an Demonstrationen beteiligt als zuvor. Demonstranten bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen 2022. (Archivbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa Das geht aus einer Aufstellung des Innenministeriums hervor. Während der Sommerferien nahmen nur am 7. August landesweit mehr als 1000 Menschen an den Protesten teil. Am 24. Juli wurde mit weniger als 600 Personen die geringste Beteiligung in diesem Jahr festgestellt. Mitte April hatten beispielsweise noch mehr als 2000 Personen an Versammlungen teilgenommen, die im Zusammenhang mit der pandemischen Lage, dem Krieg in der Ukraine und den daraus resultierenden Konsequenzen stattfanden. Sachsen-Anhalt Titel geht gleich an zwei Haltestellen: Das sind die "Bahnhöfe des Jahres" Am vergangenen Montag (21. August) hat es landesweit 22 Versammlungen mit insgesamt 995 Teilnehmern gegeben. Anfang 2022 waren noch mehr als 18.000 Menschen die Straße gegangen, im Herbst 2022 waren es mehr als 14.000. In diesem Jahr wurde die 3000er-Marke nach Angaben des Innenministeriums bisher noch nicht überschritten.

Titelfoto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa