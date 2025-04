Einsatz an "Carfreitag": Tuner, Poser und Raser im Visier der Polizei

Magdeburg - Zum sogenannten "Carfreitag" will die Polizei in Sachsen-Anhalt wieder verstärkt unterwegs sein.

Zahlreiche Autofans treffen sich an Karfreitag zum "Carfreitag". (Archivbild) © Matthias Bein/dpa

Wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte, werden Beamte gezielt Umbauten an Fahrzeugen überprüfen. "Individuell gestaltete Fahrzeuge werden nicht per se abgelehnt", sagte Staatssekretär Klaus Zimmermann (62, CDU).

Technische Veränderungen dürften jedoch die Fahreigenschaften oder die Sicherheit im Straßenverkehr nicht beeinträchtigen. Hintergrund sind die traditionellen Treffen der Tuningszene, die am Karfreitag vielerorts stattfinden.

In Sachsen-Anhalt gibt es sie vor allem im Harz, in Blankenburg sowie entlang der Landesstraße 96 und rund um die Rappbodetalsperre.

Wie das Innenministerium mitteilte, wurden bei den Treffen allein in Blankenburg im Vorjahr rund 1100 Menschen und 850 Autos gezählt.

Bei mehr als 400 Kontrollen wurden 123 Beanstandungen festgestellt. In 35 Fällen erlosch die Betriebserlaubnis, 23 Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Außerdem erwischten die Beamten mehrere Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss sowie ohne gültige Fahrerlaubnis.