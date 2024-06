Endlich frei! Sommerferien beginnen in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Für 211.000 Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt beginnen nach der Zeugnisausgabe am heutigen Freitag die Sommerferien.

Über 200.000 Kinder dürfen ab dem heutigen Freitag in die Sommerferien! © Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa

Sechs Wochen Erholung stehen bevor, manche holen aber auch Lernrückstände auf, wie das Bildungsministerium am Donnerstag in Magdeburg mitteilte.

Im Rahmen des Corona-Sondervermögens biete das Land in den Sommerferien 67 fünftägige Ferienlerncamps an. Das seien so viele wie nie, seitdem in den Sommerferien 2021 mit dem Konzept begonnen wurde.

Die Camps richteten sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 an Sekundar-, Gemeinschafts- und Gesamtschulen sowie Gymnasien. Im Fokus stehen die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Englisch.