Ford kracht frontal gegen Baum: 38-Jähriger schwer verletzt

Salzwedel - Am Montagvormittag kam es auf der B71 in Richtung Cheine zu einem schweren Verkehrsunfall , bei dem ein 38-jähriger Autofahrer gegen einen Baum prallte und schwer verletzt wurde.

Der Ford wurde nach dem Aufprall noch mehrere Meter herumgeschleudert. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Laut der Polizeiinspektion Stendal war der 38-Jährige mit seinem Ford Fiesta auf der B71 in Richtung Cheine unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam.

Er krachte daraufhin frontal mit seinem Auto gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug herumgeschleudert und kam schließlich entgegensetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen.

Hierbei wurde der 38-jährige Fahrer schwer verletzt. Einsatzkräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Am Ford entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Fahrzeug wurde daher abgeschleppt. Die zuständige Feuerwehr war zudem zum Binden von auslaufenden Betriebsstoffen am Unfallort.