Frau setzt Freundin (40) nach Streit auf Standstreifen der Autobahn aus

Die Polizeibeamten entdeckten die 40-Jährige auf einem Standstreifen der A38. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizeiinspektion Halle am heutigen Sonntag mitteilte, fanden Polizisten am Samstagabend um 21 Uhr eine 40-jährige Frau auf dem Standstreifen der A38 in Richtung Leipzig in Höhe von Großkorbetha.

Dort hatte deren Freundin sie aus dem Auto geschmissen, nachdem ein wütender Streit zwischen den beiden Frauen entbrannt war.

Die Polizeibeamten fuhren die Zurückgelassene, deren Handy sich noch im Auto der Freundin befand, zum Weißenfelser Bahnhof.