17.12.2023 16:57 Friedenslicht aus Bethlehem wird in Sachsen-Anhalt weitergegeben!

Das in Bethlehem entzündete Friedenslicht soll in den kommenden Tagen in Sachsen-Anhalt weitergegeben werden.

In Sachsen-Anhalt wird in den nächsten Tagen das in Bethlehem entzündete Friedenslicht weitergegeben. Im Dom St. Sixtus und St. Stephanus in Halberstadt nahmen Teilnehmer des Gottesdienstes das Friedenslicht aus Bethlehem in Empfang. © Matthias Bein/dpa Eine ökumenische Aussendungsfeier fand am Sonntag in Halberstadt statt. "Wir tragen das Licht weiter", sagte Diözesanvorsitzender Christian Darius. In dem katholischen Verband sind nach eigenen Angaben gut 400 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aktiv. Das Licht soll nicht nur an Kirchen und soziale Einrichtungen weitergegeben werden, sondern auch an den Landtag von Sachsen-Anhalt und Ministerpräsident Reiner Haseloff (69, CDU). Aus den Kirchen könne man sich das Licht auch mit nach Hause nehmen, sagte Darius. Man wolle immer mehr Licht in die Welt tragen und zum Nachdenken über den Frieden anregen. "Je mehr Kerzen brennen, desto heller wird es." Das Motto der Friedenslicht-Aktion lautet in diesem Jahr "Auf der Suche nach Frieden". Die Aktion Friedenslicht wurde 1986 vom Österreichischen Rundfunk ins Leben gerufen, um es an "alle Menschen guten Willens" zu verteilen. Seitdem entzündet jedes Jahr ein Kind die Flamme in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa