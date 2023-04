Geflügelpest-Ausbruch im Jerichower Land! Schutzzone festgelegt

Im Jerichower Land wurde eine Schutzzone um den Seuchenbestand errichtet. (Symbolbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Das teilte der Landkreis am Dienstag mit. Ebenso seien Verhaltenshinweise für die Tierhalter in den betroffenen Gebieten veröffentlicht worden.

In Roßdorf war zuvor in einem Hausgeflügelbestand der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt worden. Der Tierbestand wurde auf amtliche Anordnung am 12. April vorsorglich gekeult.

Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine hoch ansteckende, schnell fortschreitende, akut verlaufende und leicht übertragbare Viruserkrankung. Die Geflügelpest - auch Vogelgrippe genannt - kann durch verschiedene sogenannte aviäre Influenzaviren ausgelöst werden.

Das Robert Koch-Institut schätzt das Risiko, sich mit dem aufgetretenen Virus H5N1 zu infizieren, selbst für Menschen mit engem Kontakt zu infizierten Vögeln als "sehr gering" ein.