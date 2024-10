Gegen Wohnungseinbrüche: Sachsen-Anhalt unterstützt Vermieter mit Kampagne

Magdeburg - Die 2018 von Sachsen-Anhalts Landespolizei gestartet Kampagne "Sicher wohnen mit Einbruchschutz" rückt in ihrer Fortsetzung die großen Vermieter in den Mittelpunkt.

Experten der Polizei bieten an, vor Ort Tipps für mehr Sicherheit zu geben. (Symbolbild) © animaflorapicsstock/123rf

Es seien in Zusammenarbeit mit einem Großvermieter zehn Punkte für mehr Sicherheit in Wohnquartieren erarbeitet worden, teilte das Innenministerium in Magdeburg anlässlich des Tages des Einbruchsschutzes an diesem Sonntag mit.

Ein guter Einbruchschutz sei ebenso wichtig wie gute Nachbarschaft und ein entsprechend aufmerksames Umfeld.

Auch nachgerüstete, effektive Sicherheitstechnik schrecke ab.

Gerade in Mietshäusern werde immer wieder in Keller- oder Dachbodenräume eingebrochen.