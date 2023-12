18.12.2023 09:46 Großeinsatz in Sachsen-Anhalt: Sieben Menschen bei Küchenbrand verletzt

Am Sonntagabend brach ein Brand in einer Küche in Krina bei Muldestausee aus. Sieben Menschen wurden dabei verletzt.

Von Anna Gumbert

Krina - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurden am Sonntagabend bei einem Küchenbrand sieben Menschen verletzt. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die Kameraden der Feuerwehren aus Muldestausee, Schmerzbach, Mühlbeck und Burgkemnitz waren im Einsatz. © EHL Media/Lucas Libke Nach Angaben der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau war der Brand gegen 19 Uhr in der Küche eines Wohnhauses in der Schwemsaler Straße in Krina ausgebrochen. 54 Kameraden der Wehren aus Schmerzbach, Mühlbeck, Muldestausee und Burgkemnitz eilten zur Stelle. Unter Atemschutz gelangten sie ins Innere des Gebäudes. Zwei Bewohner, eine 39-jährige Frau und ein 39-jähriger Mann, konnten das Gebäude selbständig verlassen. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen. Sachsen-Anhalt A14-Nordverlängerung: Nächster Bauabschnitt freigegeben! Eine 16-jährige sowie eine 18-jährige Bewohnerin konnten durch die Feuerwehr im Hausflur und aus dem 1. Obergeschoss mittels Drehleiter geborgen werden. Sie wurden ebenfalls mit Verdacht auf eine Rauchgasavergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Während der Rettungsmaßnahmen wurden außerdem drei Feuerwehrleute leicht verletzt. Unter Einsatz der Drehleiter konnte das Feuer schließlich gelöscht werden.

Mehrere Rettungswagen, Notärzte sowie der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes in Anhalt-Bitterfeld waren vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. Drei der Einsatzkräfte mussten sich in medizinische Behandlung begeben. © EHL Media/Lucas Libke Der Brandort wurde beschlagnahmt und eine Brandursachenermittlung eingeleitet. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Originalmeldung vom 18. Dezember, 8.27 Uhr Aktualisiert um 9.46 Uhr

Titelfoto: EHL Media/Lucas Libke