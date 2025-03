20.03.2025 13:42 1.025 Bombendrohung! Schulen müssen evakuiert werden

An der Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule in Halle hat es am Morgen eine Bombendrohung gegeben.

Von Elisa Bigdon und Nico Zeißler Halle (Saale) - An zwei Schulen in Halle hat es am Morgen eine Bombendrohung gegeben. Die Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule (unten rechts) in der Friesenstraße wurde am Donnerstag evakuiert. (Archivbild) © IMAGO/dts Nachrichtenagentur Gegen 7 Uhr ging zunächst per E-Mail eine Drohung gegen die Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule ein. Das Gebäude sei evakuiert worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Kinder seien sicher im benachbarten Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium untergebracht worden. Im gleichen Zug wurde der Schulbetrieb vorübergehend eingestellt. Die Eltern wurden gebeten, ihre Kinder abzuholen. Die Grundschule wurde von der Polizei mit Unterstützung von Spürhunden durchsucht - mit dem Ergebnis, dass von "keiner Ernsthaftigkeit der angedrohten Straftat"auszugehen sei. Sachsen-Anhalt "Animal Hoarding": Was hinter der falsch verstandenen Tierliebe steckt Zwei Stunden später betraf es dann die Landesrettungsschule in der Herrenstraße. Auch hier ging laut Polizeiangaben eine Bombendrohung per Mail ein. Auch dieses Gebäude wurde evakuiert und mittels Sprengstoffspürhunden durchsucht. Die Maßnahmen im letzten Fall dauerten am Mittag noch an. Erstmeldung um 9.58 Uhr, aktualisiert um 13.42 Uhr.

Titelfoto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur