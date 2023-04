13.04.2023 14:31 Kind in Halle verletzt, 60-Jähriger unter Verdacht - doch die Polizei schweigt zu den Umständen

Am heutigen Donnerstag musste ein Kind in Halle mit Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Die Umstände sind undurchsichtig, die Ermittlungen laufen.

Von Janina Papst

Halle (Saale) - Am heutigen Donnerstag musste ein Kind in Halle mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Umstände sind nach wie vor undurchsichtig, die Ermittlungen laufen. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren zu dem Vorfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. (Symbolbild) © 123RF/majestix77 Wie Polizeisprecher Thomas Müller berichtete, spielte sich der Vorfall gegen 11.40 Uhr im Bereich des Hallmarktes ab. Sowohl zu den Details der Situation als auch zur Art und Schwere der Verletzung des siebenjährigen Jungen machte die Behörde zunächst keine Angaben. Fest steht bisher nur, dass die Polizei gegen einen 60-jährigen Mann ermittelt. Dieser konnte nach einem Zeugenhinweis nahe dem Ort des Geschehens gestellt werden. Der Junge befindet sich nun zur Behandlung seiner Verletzung in einem Hallenser Krankenhaus.

Titelfoto: 123RF/majestix77