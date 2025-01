Sonnenschein und Schnee: Harz wird zum Wintersport-Paradies

Der Harz ist aktuell ein Paradies für Wintersportler. © Matthias Bein/dpa

Bereits am Morgen waren die Parkplätze in Braunlage an der Wurmbergseilbahn und am Hexenritt sowie in Torfhaus gut belegt, wie die Polizei mitteilte.

Während in Niedersachsen im Binnenland vielfach Nebel herrschte, lagen die Temperaturen im Oberharz bei 7 bis 9 Grad mit klarer Sicht.

Am vergangenen Wochenende waren die Lifte im Harz erstmals in dieser Saison in Betrieb.

Am Wurmberg waren drei Lifte geöffnet und sieben Pisten befahrbar.

Die Schneeverhältnisse seien gut, wie der Betreiber mitteilte.