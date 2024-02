Verschüttetes Quecksilber in Wernigerode: Wo kommt es her?

Wernigerode - Die Herkunft des auf dem Gelände der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) entdeckten Quecksilbers ist am Mittwoch noch immer unklar.

Kräfte der Feuerwehr waren am Dienstag in ABC-Schutzanzügen auf dem Hauptbahnhof in Wernigerode im Einsatz. © Matthias Bein/dpa

"Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte eine Polizeisprecherin. Das aus einer Flasche verschüttete Quecksilber hatte in Wernigerode (Landkreis Harz) auf dem Bahngelände am Dienstag einen ABC-Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Der Vorfall war am Vormittag gemeldet worden. Laut Polizei wurden etwa 50 Milligramm des Schwermetalls auf einer Fläche von etwa zwei Quadratmetern im Betriebsbereich des Geländes ausgeschüttet.

Die Feuerwehr war bis zum Nachmittag dabei, das Quecksilber sicherzustellen und zu entsorgen. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen.