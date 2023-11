Igel finden im Tiergarten Halberstadt Zuflucht für den Winter

Ein kleiner Igel wird von einem Tierpfleger in der Wildtieraufnahmestation im Tiergarten Halberstadt untersucht. © Matthias Bein/dpa

Im Tiergarten Halberstadt werden verletzte oder unterernährte Igel wieder aufgepäppelt. Die hilfsbedürftigen Tiere würden dort von den Mitarbeitern gegen Flöhe und Würmer behandelt, gefüttert und wenn möglich noch bevor es kalt wird, ausgewildert, erklärte der stellvertretende Tiergartenleiter, Florian Hartmann.

"Das wird jetzt aber zeitlich ziemlich eng", sagte der Fachmann. "Das heißt, wenn jetzt noch Igel kommen, dann überwintern sie bei uns."

Die Tiere, die groß genug seien, würden dann in Kisten in kühleren Räumen im Tiergarten ihren Winterschlaf machen. Die Igel, die zu klein seien, kämen in den kalten Wintermonaten in beheizte Räume und würden dort versorgt.

Im Frühjahr würden die Tiere dann an einem passenden Ort ausgewildert.

Insgesamt vier Igel seien derzeit in der Station im Tiergarten zuhause.