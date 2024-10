12.10.2024 17:10 Ist Fußball oder Eishockey geiler? Duo tritt auf Mann ein, weil er "falsche" Antwort gibt

Von Nico Zeißler

Halle (Saale) - Völlig sinnlose körperliche Auseinandersetzung in Halle! In Halle-Neustadt entwickelte sich ein verbaler Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa In der Hallorenstraße im Stadtteil Neustadt begegneten sich am Freitagabend gegen 22.30 Uhr zwei Personengruppen. Hierbei kam es zu einem anfänglich verbalen Streit. Inhalt (kein Witz!): Ist Fußball oder Eishockey der bessere Sport? Weil offenbar ein Mann die für die Angreifer "falsche" Antwort gab, traten zwei seiner Kontrahenten (30, 33) auf ihn ein. "Eine eingreifende Zeugin wurde von ihnen ebenfalls geschlagen", sagte Polizeisprecherin Ulrike Diener. Gegen die 30 und 33 Jahre alten Angreifer wurde Anzeige erstattet.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa