"Starker Ekel": 33-Jähriger packt Penis im Hauptbahnhof aus

Halle (Saale) - Wegen exhibitionistischer Handlungen ist ein 33 Jahre alter Mann am Dienstag in Halle festgenommen worden.

Im Hauptbahnhof Halle entblößte sich ein 33-Jähriger. (Archiv- und Symbolbild) © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa ; 123RF/cuchina

Er habe um 14.32 Uhr seine Hose heruntergezogen und seinen Penis am Haupteingang des Hauptbahnhofs entblößt, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.

"Eine 19-jährige Reisende hatte die Szenerie mitansehen müssen, empfand starken Ekel und informierte eine in der Haupthalle befindliche Streife der Bundespolizei", so eine Sprecherin weiter.

Der aus Eritrea stammende und bereits polizeilich in Erscheinung getretene Mann konnte daraufhin in der Nähe geschnappt werden. "Auf die Tathandlung angesprochen äußerte er, dass er auch so [nackt, Anm. d. Red.] geboren wurde."