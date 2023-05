Kampfmittel in Sachsen-Anhalt: Munition und Granaten sind weiterhin eine Gefahr

Noch immer werden schwere Granaten oder Bomben in den Böden in Sachsen-Anhalt entdeckt. (Archivbild) © Thomas Frey/dpa

Jetzt liegen immer noch Tausende Tonnen Kampfmittel in den Wäldern in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen. Das Problem: Bei Waldbränden, die es in den vergangenen Jahren in der Region immer häufiger gab, stellen die Kampfmittel eine echte Gefahr dar.

Bei ihrem Abschlussbericht zu den Waldbränden 2022 in Sachsen kam eine Expertenkommission unter anderem zu dem Schluss, dass auch munitionsbelastete Flächen die Löscharbeiten erschwert hätten.

Und erst im April dieses Jahres wies Waldbrandexperte Prof. Hermann Schröder im Innenausschuss des Deutschen Bundestages darauf hin, dass es auch in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt teilweise auf munitionsbelasteten Waldflächen gebrannt habe.

Weil eine rasche Räumung der belasteten Flächen nicht möglich sei, solle künftig der Einsatz von gepanzerten Fahrzeugen der Bundeswehr bei der Brandbekämpfung geprüft werden.

Im Wald bei Tangerhütte holt das Team von Torsten Kresse gerade eine rund 45 Kilogramm schwere Granate aus dem sandigen Boden. Die Forstverwaltung hatte den Auftrag zur Sondierung des Areals erteilt.

Das Waldstück soll neu bepflanzt werden. Es sind diese Aufträge, die den Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigen.