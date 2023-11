Konzert, Workshops, ein großer Preis: Das ist bei den Filmmusiktagen Sachsen-Anhalt in Halle los

Vom 19. bis 25. November kommen Filmmusikschaffende, Wissenschaftler und Interessierte zum Austausch nach Halle. © Jan Woitas/dpa

Vom 19. bis 25. November kommen Filmmusikschaffende, Wissenschaftler und Interessierte zum Austausch in die Saalestadt, wie der veranstaltende Verein International Academy of Media and Arts mitteilte. Das Festival wende sich an alle in der deutschen Filmbranche, hieß es. Auch zahlreiche internationale Gäste reisen an.



Die Förderung der Kunst in der Filmmusik stehe im Mittelpunkt eines Kongresses und von Werkstattgesprächen. Erwartet würden hierzu unter anderem der Komponist Kyan Bayani ("Die Mittagsfrau") und Annette Focks (59), die 2022 den Deutschen Filmpreis für die Musik in dem Film "Wunderschön" unter der Regie von Karoline Herfurth (39) bekam.

Auch Workshops und Diskussionsveranstaltungen seien Teil der Filmmusiktage, hieß es. Sie sollen der beruflichen Weiterbildung dienen. So konnte beispielsweise der argentinische Komponist Lucio Godoy (65) für das Format "Talk to the Masters" gewonnen werden.