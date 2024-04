Blumenmeer im Nachbarland: Landesgartenschau in Bad Dürrenberg eröffnet

Bad Dürrenberg - Bis zur nächsten sächsischen Landesgartenschau in Bad Schlema müssen wir noch zwei Jahre warten. Dafür hat uns aber Nachbar Sachsen-Anhalt ein Blumenmeer direkt vor die Landesgrenze gesetzt. Am Freitag wurde die "Laga" in Bad Dürrenberg - 20 Kilometer westlich von Leipzig - eröffnet.