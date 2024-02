Männliche Leiche unweit von Tram-Haltestelle entdeckt: Rechtsmedizin vor Ort

Halle (Saale) - Am Dienstagvormittag wurde unweit einer Straßenbahnhaltestelle in Halle (Saale) eine Leiche entdeckt.

Die Rechtsmedizin untersuchte den Fundort und den Toten. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie Polizeisprecher Thomas Müller auf TAG24-Anfrage bestätigte, ging gegen 10 Uhr ein Notruf beim Polizeirevier in Halle ein.

"Ein Zeuge aus dem Umfeld der Halleschen Verkehrsbetriebe meldete uns den Fund einer leblosen Person in einer Grünfläche unweit der Straßenbahnhaltestelle in Kröllwitz", so der Sprecher.

Ein herbeigerufener Notarzt stellte den Tod des älteren Herren fest. "Ein Rechtsmediziner war vor Ort. Bislang konnten keine Rückschlüsse auf die Art des Todes gezogen werden", berichtete Thomas Müller weiter.

Die Polizei hat nun ein Todesursachenermittlungsverfahren eingeleitet.