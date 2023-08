Gegen steigende Rundfunkgebühren: CDU will System reformieren

Aktuell liegt die Beitragshöhe bei 18,36 Euro im Monat. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

"Wir wollen das System zukunftsfest gestalten und reformieren, damit es bezahlbar bleibt", sagte der medienpolitische Sprecher und Parlamentarische Geschäftsführer, Markus Kurze (52, CDU), am Dienstag in Magdeburg bei der Vorstellung einer von der Fraktion in Auftrag gegebenen Umfrage zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Dabei wurden Sachsen-Anhalter zu Nutzung, Inhalten und Finanzierung befragt.

Die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt war bereits 2020 Dreh- und Angelpunkt des Protestes gegen die Erhöhung des bundesweiten Rundfunkbeitrags gewesen.

Die Blockade in Sachsen-Anhalt führte dazu, dass das Bundesverfassungsgericht am Ende entschied - der Rundfunkbeitrag wurde schließlich doch erhöht.

Kürzlich hatten sich mehrere Ministerpräsidenten gegen eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags ausgesprochen, die jetzige Beitragsperiode dauert noch bis Ende 2024. Aktuell läuft das Verfahren bei der von den Ländern eingesetzten unabhängigen Finanzkommission KEF.