Mann fährt hunderte Kilometer, um Hund zu kaufen, dann erlebt er ein böses Erwachen

Nicht nur mit Konzerttickets oder Wertgegenständen wird online getrickst, auch Tiere nutzen Betrüger inzwischen für ihre üblen Zwecke. (Symbolbild) © metr1c/123RF

Auf der Suche nach einem vierbeinigen Begleiter war der Mann am Samstag auf eine scheinbar seriöse Online-Anzeige für einen Hund gestoßen. Noch am selben Tag und ohne das Tier vorher in Augenschein genommen zu haben überwies er den Kaufpreis von rund 650 Euro per Vorkasse. Für den darauffolgenden Tag vereinbarte er mit der Verkäuferin die Übergabe.

Der 35-Jährige fuhr mehrere hundert Kilometer weit zur vermeintlichen Adresse der Frau. Dort angekommen dann die böse Überraschung: Weder die Verkäuferin noch die Fellnase waren da.

Stattdessen traf der Mann auf die rechtmäßigen Bewohner der angegebenen Adresse, die laut Polizei alles andere als überrascht waren. Offenbar hatten sie schon mehrfach "Besuch" von gutgläubigen Kaufinteressenten erhalten, die aufs Ohr gelegt wurden.

Am heutigen Montag schaltete der 35-Jährige die Polizei ein und erstattete Anzeige gegen die Betrüger.