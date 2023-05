Mit Not-OP Leben gerettet! Rad-Idol "Täve" Schur (92) vom Dach gefallen

Magdeburgs Rad-Idol "Täve" Schur (92) ist vom Dach gefallen und musste notoperiert werden. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Am Ende machte Gustav Adolf Schur, liebevoll nur "Täve" genannt, noch seine Scherze. "An der DHfK in Leipzig habe ich früher als junger Sportler auch Vorwärts- und Rückwärts-Salto geübt. Aber dazu hat es bei meinem Abflug vom Dach nicht mehr ganz gereicht", meinte der 92 Jahre alte Schur, der nach einer Not-Operation in der Magdeburger Universitäts-Klinik wieder lachen konnte.

Bei seinem Haus in Heyrothsberge bei Magdeburg kletterte der rüstige Rentner erst aufs acht Meter hohe Dach und säuberte die Dachrinnen, danach war der Schuppen in zwei Meter Höhe dran.

Plötzlich rutschte er aus, landete schmerzhaft auf der Seite und brach sich acht Rippen. Nachbarn und Freunde riefen den Notarzt.

"Da stand ein Mann mit Maske vor mir und sagte: Wir müssen operieren", sagte Schur der "Magdeburger Volksstimme" (Donnerstag).

Professor Thorsten Walles (50), Chef des Uniklinikums für Herz- und Thorax-Chirurgie, rettete mit seinem Team dem Radsport-Idol in einer Not-Operation das Leben, denn eine Rippe hatte die Lunge verletzt.