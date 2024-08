Nach Horror-Angriff in Solingen: Sachsen-Anhalt will jetzt reagieren

Magdeburg - Nach dem blutigen Anschlag von Solingen ist auch in Sachsen-Anhalt eine Diskussion über den Umgang mit Messern in der Öffentlichkeit entbrannt. Die Polizeigewerkschaft fordert weitreichende Verbote.

Vergangenen Samstag kam es zu einem Anschlag auf ein Stadtfest in Solingen. © Thomas Banneyer/dpa

Angesichts der gestiegenen Zahl von Messerangriffen auch in Sachsen-Anhalt fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft ein grundsätzliches Verbot von Messern auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Straftäter differenzierten nicht bei der Klingenlänge, sagte der Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft, Olaf Sendel.

Ausnahmen sollten bei Brauchtumsfesten oder beim Fischen oder der Jagd möglich sein. "Aber es ist nicht üblich, in der Fußgängerzone mit einem Messer herumzulaufen." Die Klingenlänge spiele auch keine Rolle, es genügten schon zwei Zentimeter, um jemanden zu verletzen.

Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag mit drei Toten in Solingen (Nordrhein-Westfalen) war die Diskussion um Messerangriffe neu entfacht worden. Auch in Sachsen-Anhalt stieg die Zahl der Angriffe, bei denen Messer eingesetzt wurden, zuletzt an.

2020 wurde die Erfassung von Messerangriffen in der Polizeilichen Kriminalstatistik eingeführt. 2021 wurden 896 Fälle verzeichnet, 2023 gab es nach Angaben des Landeskriminalamtes dann schon 1.069 Fälle.