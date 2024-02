Neuer Fotoband "Endlich seid ihr da!": Als die DDR ging und der Westen kam

Fotografin Cordia Schlegelmilch (72) veröffentlichte einen spannenden Bildband. © privat

"Endlich seid ihr da!", so heißt der Band, im Untertitel: "Als die DDR ging und der Westen kam." Damals, 1989 und 1990, habe sie sich in einer beruflichen Umorientierung befunden, schreibt die 72-Jährige im Buch. Sozialforscherin war sie, beschäftigt als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wissenschaftszentrum Berlin. Das neue Berufsbild war das einer freiberuflichen Fotografin.

Nun bot sich für sie die Chance, die Fotografie mit dem bisherigen soziologischen Interesse zu verbinden, wie sie schreibt: "Ich wollte am Alltag des 'anderen Deutschlands' teilnehmen und für eine gewisse Zeit in einer Stadt der bald schon ehemaligen DDR wohnen und erforschen, wie sich das Zusammenleben in dieser Stadt nach dem Fall der Mauer ändern und wie die Menschen den Zusammenbruch der DDR biografisch verarbeiten würden."

Umso spannender war das Projekt für die Fotografin, da sie selbst aus der DDR stammte. 1952 in Magdeburg geboren, waren die Eltern mit ihr in den Westen gegangen, als sie noch ein Vorschulkind war.



Schlegelmilch durchstreifte Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Besondere Aufmerksamkeit widmete sie der Stadt Wurzen, über die sie zwischen 1990 und 1996, unterstützt von der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur ihres Begründers Jan Philipp Reemtsma (71), eine Langzeitstudie schuf.