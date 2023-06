Protesttag bei Apotheken in Sachsen-Anhalt angekündigt! Das gibt es jetzt zu beachten

Magdeburg - Am 14. Juni bleiben die meisten Apotheken in Sachsen-Anhalt geschlossen. Grund: ein bundesweiter Protesttag. Der Apothekerverband hofft auf Verständnis.

An einem Protesttag am 14. Juni schließen viele Apotheken in Sachsen-Anhalt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie aus einer Pressemitteilung des Apothekerverbands Sachsen-Anhalt hervorgeht, wollen die Verbände am kommenden Mittwoch auf gravierende Probleme wie etwa Lieferengpässe, Personalnot und Unterfinanzierung aufmerksam machen.

Sie wollen die Zeit nutzen, hieß es, um sowohl mit Politik als auch den Patienten das Gespräch zu suchen.

Durch die Schließungen am Protesttag werden allerdings auch zahlreiche Kunden beeinträchtigt. "Wir empfehlen, wichtige Medikamente vorausschauend an anderen Tagen zu besorgen und Fragen an die Apothekenteams möglichst vor oder nach dem Protesttag zu klären", so Mathias Arnold, Vorsitzender des Verbandes.

Trotz allem sei die Notversorgung aber gesichert, so Arnold.