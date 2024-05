Sachsen-Anhalt: Blitz schlägt in Einfamilienhaus ein und setzt Dach in Flammen

Obhausen - Am Freitagnachmittag hat ein Blitzeinschlag ein Einfamilienhaus im Saalekreis unbewohnbar gemacht.

Augenzeugen hatten den Blitzeinschlag beobachtet. (Symbolbild) © 123RF/kwasny221

Gegen 15 Uhr zog den Angaben der Polizeiinspektion Halle (Saale) nach ein Unwetter über Obhausen in Sachsen-Anhalt. Zeugenaussagen zufolge war ein Blitz in ein dortiges Einfamilienhaus eingeschlagen - erst geriet der Dachstuhl, dann ein weiterer Teil des Gebäudes in Brand.

Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich glücklicherweise keine Bewohner im Inneren. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, trotzdem wurde das Wohnhaus so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist.