Sachsen-Anhalt sucht pädagogische Mitarbeiter

Magdeburg - Das Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt hat eine neue Ausschreibung zur Einstellung von pädagogischen Mitarbeitern gestartet.

Lehrkräfte sollen durch die pädagogischen Mitarbeiter entlastet werden. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Insgesamt geht es um 128 Stellen. "Erstmals werden mit dieser Ausschreibung ausdrücklich Schulen in den Fokus genommen, bei denen es eine besonders herausfordernde Unterrichtsversorgung gibt", hieß es am Freitag in einer Mitteilung.

Die überwiegende Mehrheit der Stellen stehe an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen zur Verfügung.

Bildungsministerin Eva Feußner (60, CDU) betonte, dass die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen entscheidenden Beitrag leisteten, sodass Schüler bestmöglich gefördert und individuell unterstützt werden könnten.

Außerdem würden sie Lehrkräfte von unterrichtsfernen Tätigkeiten entlasten. Je nach Schulform kann das Aufgabengebiet von pädagogischen Mitarbeitern variieren.