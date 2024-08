Sachsen-Anhalt-Tag beginnt in Stendal: Dieses bunte Programm erwartet Euch!

Stendal - Der 23. Sachsen-Anhalt -Tag beginnt am Freitag in Stendal und bietet etliche Musik-Acts, diverse Aussteller, einen Buchflohmarkt, Showtanz und noch viel mehr!

Ministerpräsident Reiner Haseloff (70, CDU ) hält am Freitag um 14 Uhr eine Eröffnungsrede. Dann wird bis zum Sonntag um 17 Uhr gefeiert.

1000 Jahre ist es her, dass Stendal zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Deshalb wird die Hansestadt zum zweiten Mal Gastgeber des größten Landesfestes.

Ein weiteres Highlight ist der große Festumzug am Sonntag zwischen 11 und 13 Uhr: Beginnend am Gebäude der Stadtwerke in der Rathenower Straße werden 4000 ehrenamtliche Sachsen-Anhalter die Besonderheit und Geschichte ihrer Region darstellen.

Das komplette und umfangreiche Programm kann auf der Webseite der Stadt Stendal eingesehen werden.