Siebenjähriger am helllichten Tag mit Messer angegriffen und verletzt: 60-Jähriger in U-Haft

Halle (Saale) - Ein siebenjähriger Junge ist am zentralen Hallmarkt in Halle (Saale) mit einem Messer angegriffen und verletzt worden.

Die Attacke hat sich in unmittelbarer Nähe zu Hallenser Marktplatz ereignet. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, soll ein 60-Jähriger dem Kind am Donnerstagvormittag an der Salzgrafenstraße eine Stichverletzung zugefügt haben.

Der Junge kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe aber nicht, so ein Sprecher. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und wird die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

"Zum Zeitpunkt der vorläufigen Festnahme war der 60-jährige Mann nüchtern", teilte die Polizeiinspektion in Halle mit.

Der Bereich am Hallmarkt war im Zuge der Ermittlungen und Spurensicherung zwischenzeitlich abgesperrt. Auch ein Fährtensuchhund kam zum Einsatz.

Am Freitagnachmittag gab die Polizei das Update, gegen den 60-Jährigen inzwischen einen Haftbefehl erlassen zu haben. Während weiter ermittelt wird, wurde er zur Untersuchungshaft in eine JVA gebracht.

Das Kind konnte inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Zu den Motiven der Tat liegen noch immer keine Informationen vor.