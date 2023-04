Statt Kreuzworträtsel oder Kneipe: Mitteldeutschlands ältester Bufdi mit 80 Jahren immer noch aktiv

Halle (Saale) - Nicht selten kommt es vor, dass der 80 Jahre alte Manfred Duncker im Marthahaus in Halle Bewohnerinnen und Bewohner im Rollstuhl vor sich herschiebt, die jünger sind als er. "Viele sind hier körperlich stark beeinträchtigt oder finden die Wege nicht mehr, weil sie dement sind", erzählt der gebürtige Berliner. Duncker ist jedoch keineswegs ein rüstiger Bewohner. Er ist Bundesfreiwilliger - und zwar der älteste in Mitteldeutschland.

Eine Rentnerin spielt mit den beiden Bundesfreiwilligen, dem 80 Jahren alten Manfred Duncker (l) und dem 17-jährigen Lasse Masthoff am Klavier. © Waltraud Grubitzsch/dpa

"Herr Duncker hat sich vor über einem Jahr bei uns beworben", erzählte der Chef des Hauses, Norbert Kreis.

Insgesamt 130 Rentnerinnen und Rentner wohnten dort. Als Ergänzung im Alltag stünden dem Pflegeteam momentan sechs sogenannte Bufdis zur Seite. "Der jüngste gerade 17 Jahre alt, der älteste 80."



Auf eigenen Wunsch arbeitet der älteste Bufdi statt von Montag bis Freitag lieber von Dienstag bis Samstag.

"Samstags bringe ich die Bewohnerinnen und Bewohner nicht nur - wie sonst immer morgens - zur Andacht, ich ziehe meinen mittlerweile 55 Jahre alten Talar an und halte die Andacht selbst", sagte Duncker, der nach seiner Zeit unter Tage als ordinierter Gemeindepädagoge arbeitete.

Nach dem Tod seiner Frau, die er bis zuletzt zu Hause pflegte, habe er zwei Möglichkeiten gehabt: "Ich hätte den ganzen Tag Kreuzworträtsel lösen oder in der Kneipe versacken können. Oder: Ich engagiere mich."

Engagement zeigt der 80-Jährige jedoch nicht erst seit dem Tod seiner Frau. "Herr Duncker war schon beim DLRG, bei der Arbeiterwohlfahrt - ach, der hat schon so vieles gemacht", sagte Kreis. Noch nie habe er in seinem Haus einen so alten Bufdi wie Duncker gehabt - schon gar nicht einen, der in dessen Alter noch so fit ist.