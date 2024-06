Stimmt der Bestand? Waffen-Prüfung an Polizeihochschule durchgeführt

Laut der Fachhochschule Polizei in Aschersleben habe keine Übungsmunition das Gelände verlassen. (Symbolbild) © David Young/dpa

Der Landesrechnungshof hatte im Januar über erhebliche Mängel bei der Aufbewahrung von Beweismitteln in der Asservatenverwaltung berichtet.

Bekannt wurden in der Folge unter anderem Verstöße im Kontext der Vergleichswaffensammlung des Landeskriminalamtes, die zu Ausbildungszwecken genutzt wird.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde beim LKA eine Überprüfung der Vergleichswaffensammlung eingeleitet, diese dauert an.

Probleme bei der Aufbewahrung hatte die Fachhochschule Polizei bereits in einem anderen Fall eingeräumt. Bei einer Prüfung ist festgestellt worden, dass Munition in größeren Mengen in teils unverschlossenen Schränken in Büros der Polizeitrainer gelagert wurde.

"Nach Kenntnis von diesem Sachverhalt hat die Fachhochschule Polizei unverzüglich veranlasst, dass die Übungsmunition korrekt gelagert wird. Über 5000 Übungsmunitionspatronen wurden der sachgerechten Lagerung zugeführt", teilte die Fachhochschule im April auf Anfrage mit.

"Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass Übungsmunition das Gelände der Fachhochschule verlassen hat."