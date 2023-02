17.02.2023 07:39 Stromausfall in Hunderten Haushalten: Polizei nimmt verdächtige Person in Umspannwerk fest

In einigen Haushalten in Halle an der Saale wurde es am Donnerstagabend zappenduster: Grund war eine Störung im Stromnetz.

Von Kathi Schöne

Halle (Saale) - In weiten Teilen von Halle an der Saale ist am Donnerstagabend der Strom ausgefallen. Die Polizei ermittelt, ob eine verdächtige Person in einem Umspannwerk den Ausfall verursacht haben könnte. In mehreren Stadtteilen von Halle an der Saale und dem Saalekreis waren die Anwohner am Donnerstagabend ohne Strom. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa Betroffen waren unter anderem die Stadtteile Neustadt, Heide-Süd, Teile der Innenstadt und einige Bewohner des Saalekreis. Auch Teile des öffentlichen Nahverkehrs und ein Krankenhaus waren betroffen. Letzteres musste mithilfe einer Notstromversorgung weiterarbeiten. Die Stadtverwaltung hatte KatWarn ausgelöst und auch vom Bund gab es eine Warnmeldung für die Bevölkerung. Wie viele Haushalte genau betroffen waren, ist noch unklar. Feuerwehr und Polizei hielten sich bereit, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewähren. Ursache des Stromausfalls war eine Störung in einem Umspannwerk unweit der B80. Gegen 21 Uhr wurde die Störung als behoben erklärt. Wie die Polizeiinspektion in Halle am Freitag mitteilte, wurde am Freitagabend im Bereich des Umspannwerks eine psychisch auffällige Person von einer Polizeistreife entdeckt. Die Person wurde in medizinische Behandlung genommen. Was die genaue Ursache des Stromausfalls ist und ob es einen Zusammenhang mit der Person im Umspannwerk gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

