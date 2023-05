Tag der Arbeit: Deutscher Gewerkschaftsbund fordert bessere Löhne

Magdeburg - 8000 Menschen haben am Montag in Sachsen-Anhalt an Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) unter dem Motto "Ungebrochen Solidarisch" teilgenommen.

Auch Energieminister Armin Willingmann (60, SPD) stellt Forderungen: Unternehmen und private Haushalte sollen entlastet werden. © Ronny Hartmann/dpa

Energieminister Armin Willingmann (60, SPD) forderte zum Tag der Arbeit eine Entlastung von Unternehmen und privaten Haushalten angesichts der hohen Preise. "Dauerhaft hohe Energiepreise gefährden nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, sie gefährden auch die Arbeitsplätze der Beschäftigten", sagte der SPD-Politiker. Energie müsse bezahlbar bleiben.

Der Stadtvorstand der Linken, Lukas Wanke (30), thematisierte in Halle den Preisanstieg und forderte ein Lohnplus. "Derzeit haben wir das Gegenteil, also einen effektiven Reallohnverlust. Die Mehrheit der Menschen wird immer ärmer. Das trifft gerade Menschen im Niedriglohnsektor, der in Halle weiterhin sehr groß ist", erklärte er. Zudem seien Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende und Erwerbslose besonders von der Inflation betroffen. "Das sind alles Gruppen, die in Halle stark vertreten sind. Das soziale Gefüge in der Stadt wird damit von der Krise weiter geschwächt."

Laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung sind in Sachsen-Anhalt rund 48 Prozent der Arbeitnehmer tarifgebunden beschäftigt. Deutschlandweit seien es 52 Prozent.

Sachsen-Anhalt steht der Untersuchung zufolge von den ostdeutschen Bundesländern am besten da - in Thüringen (46 Prozent), Brandenburg (46), Sachsen (42) und Mecklenburg-Vorpommern (41) ist die Tarifbindung geringer. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Beschäftigte mit Tariflöhnen in Sachsen-Anhalt rund 14 Prozent mehr verdienten.