09.06.2023 09:27 Tausende Haushalte ohne Trinkwasser: Große Havarie in Gardelegen

In Gardelegen gab es eine große Havarie in der Wasserversorgung. Tausende Haushalte mussten am Freitagmorgen ihren Tag ohne Trinkwasser starten.

Von Robert Lilge

Gardelegen - Eine größere Havarie hat in und um Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) am heutigen Freitag mehrere tausend Haushalte trocken gelegt. In Gardelegen sind tausende Haushalte ohne Wasser in den Freitagmorgen gestartet. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Für viele Einwohner in der Hansestadt Gardelegen und den umliegenden Dörfern in der Altmark begann der Morgen mit einem Schrecken: Das Wasser ist weg! Wer sich zum Beispiel für die Arbeit frisch machen wollte, musste auf seine Dusche unfreiwillig verzichten. Der Wasserverband Gardelegen hat ein Leck in eine seiner Leitungen entdeckt. Auch der Betrieb des Altmark-Klinikums blieb von dem Rohrbruch nicht verschont. Hier wurde auf eine externe Wasserversorgung umgestellt, teilte der Wasserband Gardelegen mit. Sachsen-Anhalt Es ist offiziell: Hexenampel in Wernigerode wird in Betrieb genommen Zusammen mit der Hansestadt Gardelegen wurde ein Krisenstab gebildet. Am Morgen verbreiteten sich bei den Anwohnern die Gerüchte um einen auslaufenden Hochbehälter. Diese seien falsch, sagte ein Techniker des Wasserverbandes gegenüber TAG24. Das Leck in einer der Leitungen befinde sich im Vogelsangweg in Gardelegen. Momentan arbeite man daran mit erneuerten Leitungen die Wasserversorgung wieder herzustellen. Bis der Wasserdruck in den Haushalten wieder seinen Normalwert erreiche, werde noch einige Zeit vergehen, so der Techniker. Erstmeldung um 8.47 Uhr, Aktualisierung um 9.27 Uhr

