Technische Probleme: 144 Kaliwerk-Mitarbeiter unter Tage eingesperrt

Zielitz - Sorge unter Tage: In der Nacht auf Montag saßen über 140 Kumpel im Zielitzer Kaliwerk fest. Grund dafür war ein Stromausfall.

Die gute Nachricht: Die Kumpel seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen. Die Betroffenen waren ausreichend versorgt, konnten dauerhaft Kontakt zu ihren Kollegen halten, auch wurden die Familien und Angehörigen der Mitarbeiter benachrichtigt. Gegen 11.45 Uhr konnten die 144 endlich das Werk verlassen.

Wie die Volksstimme berichtet, saßen insgesamt 144 Mitarbeiter des Kaliwerks unter Tage fest. So eine Situation habe es laut dem Pressesprecher des Werkes noch nie gegeben.

Gegen 1.15 Uhr kam es während der Nachtschicht in dem K+S-Werk in der Börde ( Sachsen-Anhalt ) zu einem vollständigen Stromausfall. Zwar war der Schaden schon 45 Minuten später wieder behoben, dadurch kam es aber zu Störungen bei den Fördermaschinen.

Das K+S-Werk in Zielitz arbeitet nun an einer allumfassenden Behebung des technischen Problems, damit so eine Bammel-Situation nicht noch einmal auftritt.

Die Nachtschichtler hatten für den nächsten Tag freibekommen.