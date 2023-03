Theater bringt Welt der Reichsbürger auf die Bühne: Peter Fitzek erscheint zur Probe

Wer das neue Theaterstück der Volksbühne am Kaulenberg in Halle sehen möchte, muss zunächst einreisen - ins Land der "Reichsbürger".

Halle (Saale) - In der Volksbühne am Kaulenberg in Halle können Besucherinnen und Besucher in einem interaktiven Theaterstück in die Welt der sogenannten Reichsbürger eintauchen.

Alessa Kordeck (l.) als Peter Fitzek und Ulrich Hoppe als Zeremonienmeister spielen im Stück "König von Deutschland". © Heiko Rebsch/dpa "Wir verwenden zum Beispiel originale Videos, Nachrichten und Unterlagen", sagte Regisseur Fabian Rosonsky der Deutschen Presse-Agentur. Die zusammengetragenen Informationen sollen für sich sprechen, so der gebürtige Wittenberger, Jahrgang 1989, der unter anderem Politikwissenschaft studierte. Expertinnen und Experten werfen in Interviews zudem einen Blick von Außen auf die Szene. Die Premiere des Stücks ist für den 25. März geplant.

"Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. So gründete der in Halle geborene Peter Fitzek 2012 in Lutherstadt Wittenberg das "Königreich Deutschland". In eigenen Verwaltungsstrukturen stellen die Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter darin unter anderem "Reichsführerscheine", "Reichsgewerbescheine" und "Reichspässe" aus, um sich so den Strukturen der Bundesrepublik zu entziehen.

"König von Deutschland" war bei öffentlicher Probe dabei