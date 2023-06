Tödliche Arbeitsunfälle in Sachsen-Anhalt, nur nicht auf Baustellen: "Bemerkenswert"

Halle/Magdeburg - In Sachsen-Anhalt hat es im vergangenen Jahr sechs tödliche Arbeitsunfälle gegeben.

2022 gab es keine Unfälle bei Arbeiten auf Baustellen. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Die Zahl liege ungefähr auf dem gleichen Niveau wie in den Jahren zuvor, sagte Jens Wiederhold vom Fachbereich Arbeitsschutz des Verbraucherschutzamtes am Donnerstag in Halle bei der Vorstellung des Jahresberichtes.

Zu vier der Unfälle sei es während Reparaturarbeiten gekommen. Die anderen zwei Unfälle geschahen den Angaben zufolge bei Arbeiten mit dem Gabelstapler.

Auf Baustellen habe es im vergangenen Jahr hingegen keine tödlichen Unfälle gegeben. "Das ist bemerkenswert", so Wiederhold.

Der Fachbereich untersuche Arbeitsunfälle auch gemeinsam mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft, sagte der Experte. "In der Regel sind die Unfälle auf die Nichteinhaltung der Arbeitsschutzmaßnahmen zurückzuführen."