Umwelthavarie? Zwei Millionen Liter Gülle fließen in Naturschutzgebiet

Am Mittwoch sind mehrere Millionen Liter Gülle aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in Engersen in die Mildeniederungen gelaufen.

Von Alana Specht

Kalbe - Am Mittwoch sind mehrere Millionen Liter Gülle aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in Engersen (Sachsen-Anhalt) in die Mildeniederungen gelaufen. Kommt es nun zu einer Umweltkatastrophe? Die Gülle aus einem landwirtschaftlichen Betrieb floss in die Mildeniederungen. © Matthias Strauß In dem Kalber Ortsteil wurde ein riesiger Behälter beschädigt, in dem sich insgesamt zwei Millionen Liter Gülle befanden. Wie die Feuerwehr Kalbe mitteilte, seien mehrere Tausend Kubikmeter der stinkenden Flüssigkeit in die kleinen Zweige der Milde gelaufen, die sich in der Nähe des Betriebs befinden. Die Einsatzarbeiten begannen hier bereits am Mittwochmorgen. Seitdem sind Feuerwehr und andere Helfer vor Ort, um den Schaden zu begrenzen. Inzwischen sei die Situation wieder unter Kontrolle, hieß es. Laut TAG24-Informationen war auch am Donnerstagmorgen noch schwere Technik im Einsatz, um Gräben abzudichten, Gülle aus dem defekten Behälter umzupumpen und ein weiteres Ausbreiten der Gülle in den Fluss zu verhindern. Das Leck im Güllebehälter konnte gestopft werden. Inwiefern dieses Malheur nun eine konkrete Bedrohung für das naheliegende Naturschutzgebiet ist, kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort, um die Ausmaße einzudämmen. © Matthias Strauß Wie es zu diesem Unfall kommen konnte, wird derzeit ermittelt.

