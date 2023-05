15.05.2023 18:46 Unbekannte brechen in Haus ein, später steht ein Auto in Flammen

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Ballenstedt zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus. Es wurde ein Auto gestohlen, welches später ausbrannte.

Von Sophie Marie Kemnitz

Ballenstedt - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Ballenstedt (Landkreis Harz) am Alten Markt zu einem Hauseinbruch. Die Diebe klauten einen VW Sharan, der später vollständig ausbrannte. Warum das Auto in Brand geriet, ist noch nicht geklärt. © Polizeirevier Harz Laut dem Polizeirevier Harz drangen noch unbekannte Täter am Alten Markt gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Hierfür verschafften sie sich Zutritt über die Terrassentür. Die Unbekannten entwendeten daraufhin eine im Wohnzimmer abgestellte Handtasche sowie einen vor dem Haus abgestellten dunkelblauen VW Sharan. Aus ungeklärten Gründen geriet das Auto jedoch gegen 4.50 Uhr an der Kreuzung Lindenallee/Rudolf-Virchow-Straße in Brand. Dabei entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Sachsen-Anhalt Ford kracht frontal gegen Baum: 38-Jähriger schwer verletzt Die Polizei kann nach ersten Erkenntnissen zur Brandursache eine Brandstiftung nicht ausschließen. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl und zum Brand des Fahrzeuges können dem Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293 gemeldet werden.

Titelfoto: Polizeirevier Harz