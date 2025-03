Abbiegen mit Folgen: Motorradfahrer schwer verletzt!

Im Landkreis Börde wurde ein Motorradfahrer von einem Auto erfasst. (Symbolbild) © 123RF/osobystist

Am Samstagnachmittag war die 20 Jahre alte Autofahrerin gegen 17 Uhr auf der Hauptstraße in Bülstringen (Sachsen-Anhalt) unterwegs und wollte am Friedhof in Richtung Flechtingen abbiegen.

Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Motorrad. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenprall kam.



Der 38-jährige Motorradfahrer stürzte und wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Auch die 20-jährige Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, sie konnte aber noch vor Ort behandelt werden.