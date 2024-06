Beim Abbiegen übersehen: Motorradfahrer (21) bei Crash mit BMW schwer verletzt!

Möser - In der Gemeinde Möser ( Landkreis Jerichower Land ) kam es am Mittwochmittag zu einem schweren Verkehrsunfall , bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Der BMW-Fahrer übersah den entgegenkommenden Biker beim Abbiegen. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung von B1 und L52, teilte das Polizeirevier mit.

Der 21-jährige Biker war auf der Bundesstraße in Richtung Möser unterwegs. Ein vor ihm fahrender beabsichtigte an der dortigen Ampel-Kreuzung in Richtung Lostau abzubiegen.

Aus Richtung Gerwisch kommend, wollte im selben Moment ein BMW-Fahrer ebenfalls in Richtung Lostau abbiegen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei übersah der Fahrzeugführer des BMWs den entgegenkommenden Motorradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Hierbei kam der 21-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Der Autofahrer blieb unverletzt.