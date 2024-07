02.07.2024 14:50 Fahrer schwer verletzt: Auto kracht gegen Laterne in Halberstadt

In Halberstadt kam es am Dienstag zu einem Unfall in der Schmiedestraße. Ein 61 Jahre alter Autofahrer kam von der Straße ab und verletzte sich schwer.

Von Robert Lilge

Halberstadt - Am heutigen Dienstagmorgen zog sich ein Mann in Halberstadt (Landkreis Harz) bei einem Autounfall schwere Verletzungen zu. Bei einem Unfall in Halberstadt wurde ein 61-jähriger Autofahrer schwer verletzt. © Polizeirevier Harz Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, war gegen 8.35 Uhr ein 61 Jahre alter Autofahrer auf der Schmiedestraße in Richtung Heinrich-Julius-Straße unterwegs. Dabei kam er mit seinem Opel aus noch unbekannten Gründen von der Straße ab. Bei dem Unfall krachte er gegen eine Straßenlaterne. Durch die Kollision habe er sich schwere Verletzungen zugezogen, weshalb er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sachsen-Anhalt Vom Harz bis Südafrika: Wogegen die Regionen gemeinsam kämpfen Am Auto sei ein Schaden in Höhe von 5000 Euro entstanden. Die Laterne würde zusätzlich mit weiteren 1000 Euro zu Buche schlagen, hieß es. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Schmiedestraße für eine Stunde gesperrt werden.

Titelfoto: Polizeirevier Harz