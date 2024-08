Horror für Transporter-Fahrer: Plötzlich taucht ein Kind mit Laufrad vor ihm auf

Dessau-Roßlau - Es ist eine der Horrorvorstellungen für viele Autofahrer: Ein Kind rennt auf die Fahrbahn und man selbst kann nicht mehr ausweichen. So geschehen in Dessau-Roßlau ( Sachsen-Anhalt )!

Ein fünfjähriges Kind auf einem Laufrad wurde bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/dekazigzag

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 45-jährige Fahrer eines Mercedes-Kleintransporters am Dienstagnachmittag auf der Heidestraße in Dessau-Süd unterwegs.

Gegen 16.37 Uhr fuhr ein fünfjähriges Kind mit seinem Laufrad plötzlich auf die Straße.

"Der Fahrer konnte trotz Gefahrenbremsung nicht mehr ausweichen bzw. anhalten und es kam zur Kollision", teilte Polizeisprecher Denis Zander mit.