Hunderte Unfälle mit Polizeiwagen in Sachsen-Anhalt: Hälfte davon ist selbstverschuldet!

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind Polizistinnen und Polizisten mit ihren Dienstfahrzeugen pro Jahr in gut 300 Verkehrsunfälle verwickelt.

Alles in allem wurden in den Jahren 2019 bis 2023 47 Polizisten bei den Unfällen mit den Dienstwagen verletzt, so das Innenministerium weiter. In Sachsen-Anhalt wurden laut der Polizeilichen Verkehrsunfallbilanz 2023 insgesamt 69.325 Verkehrsunfälle erfasst.