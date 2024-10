28.10.2024 13:35 Lkw mit 50 Schweinen an Bord fängt Feuer: Sperrung der B188 in der Altmark

Die B188 musste am Montag zwischen Uchtspringe und Vinzelberg gesperrt werden. Ein Tiertransport mit 50 Schweinen an Bord ging dort in Flammen auf.

Von Robert Lilge

Uchtspringe - Am heutigen Montagmorgen mussten Pendler in der Altmark etwas mehr Zeit einplanen. Wegen eines brennenden Tiertransports wurde die B188 zwischen Uchtspringe und Vinzelberg (Landkreis Stendal) gesperrt. Die B188 musste in der Altmark wegen eines brennenden Lkws gesperrt werden. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Feuerwehr und Polizei wurden in den Morgenstunden zu einem Brand auf der Bundesstraße 188 gerufen. Ein Tiertransport mit 50 Schweinen an Bord hatte zwischen dem Abzweig Uchtspringe und der Ampelkreuzung Vinzelberg/Käthen Feuer gefangen, meldete die Polizei. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Ersten Erkenntnissen zufolge sei jedoch ein technischer Defekt dafür verantwortlich. Der Lastwagen war aus Gardelegen kommend in Richtung Stendal unterwegs, als die 63 Jahre alte Fahrerin die Flammen bemerkte. Sie versuchte sofort den Brand selbst zu löschen - leider vergeblich. Sachsen-Anhalt Unfall Kreuzungscrash auf Bundesstraße: Radfahrerin schwer verletzt! Mindestens ein Tier verendete, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Die restlichen Schweine seien vom Veterinäramt untersucht und anschließend umgeladen worden. Wegen der Arbeiten wurde die B188 in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden bis zum Mittag gesperrt. Autofahrer mussten deshalb einen Umweg über die Ortschaften Uchtspringe, Börgitz, Staats und Vinzelberg fahren, um die Sperrung zu umgehen. Originalmeldung um 7.44 Uhr, zuletzt aktualisiert um 13.35 Uhr

